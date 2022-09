Staalfabrikant ArcelorMittal en verzekeraar NN Group waren woensdag de grootste dalers in de AEX-index, die een klein verlies liet zien. ArcelorMittal had last van tegenvallende Chinese handelscijfers, die wijzen op een verdere vertraging van de op een na grootste economie ter wereld. NN kampte met een adviesverlaging.