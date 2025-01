Bitcoin meer waard geworden in aanloop naar inauguratie Trump

Economie

De bitcoin is in de week voorafgaand aan de inauguratie van Donald Trump ruim 10 procent meer waard geworden. Volgens cryptoplatform CoinMarketCap was een bitcoin zaterdagmiddag rond de 104.000 dollar waard. ’s Werelds bekendste cryptomunt nadert daardoor het record van ruim 108.000 dollar dat in december werd gevestigd.