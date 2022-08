Natuurgebied De Pelen, gewoonlijk De Peel genoemd, is een nationaal park en internationaal erkend als ‘wetland’. Het is een van de rijkste vogelgebieden van West-Europa. Er komen meer dan honderd soorten broedvogels voor en ook veel soorten trekvogels. Bijzonder in het gebied is de kolonie kraanvogels, aldus Staatsbosbeheer.