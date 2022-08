De gemeente Horst aan de Maas heeft woensdagmiddag een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de hulpdiensten met man en macht proberen een grote natuurbrand te bestrijden in de Peel in Limburg. Daarin staat dat het gebied verboden toegang is voor iedereen die er niks te zoeken heeft. Het is er te gevaarlijk, en nieuwsgierigen lopen hulpverleners voor de voeten.