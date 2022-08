Klanten van Blokker in Rotterdam kunnen hun producten nu ook laten bezorgen door Thuisbezorgd.nl. De winkelketen van huishoudelijke artikelen en de maaltijdbezorger zijn een proef gestart in de binnenstad van Rotterdam. Daarvoor zijn in eerste instantie vijf winkels van Blokker aangesloten op het platform van Thuisbezorgd.nl.