Techinvesteerder Prosus aan kop in AEX, Alfen stijgt na cijfers

Prosus was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index, die vrij weinig beweging liet zien. De techinvesteerder profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin het een groot belang heeft, en dikte ruim 4 procent aan. Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van energiespecialist Alfen in de smaak bij beleggers. De laadpalenmaker ging aan kop in de MidKap met een plus van dik 9 procent.