Een Mexicaanse rechter stelt dat er voldoende bewijs is om de voormalige procureur-generaal van het land terecht te laten staan in verband met de verdwijning van 43 studenten in 2014. Deze oud-topman van het Mexicaanse Openbaar Ministerie (OM), Jesus Murillo, werd vrijdag gearresteerd op verdenking van ontvoering, marteling en belemmering van de rechtsgang.