Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de unieke Limes Bubble Barrier in de monding van de Oude Rijn donderdag uitgeschakeld. De Limes Bubble Barrier vangt sinds begin juli plastic deeltjes weg uit het water, voordat dat in de Noordzee stroomt. Maar vanwege de aanhoudende droogte en de lage rivierwaterstanden, die nog wel even zullen duren, vond het schap het beter om het bellenscherm voorlopig uit te zetten.