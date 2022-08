Voedselprijzen dalen door goedkoper graan, maar blijven hoog

De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli verder gezakt na het bereiken van recordniveaus eerder dit jaar als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vooral de graanprijs daalde doordat graanschepen uit Oekraïense havens weer veilig over de Zwarte Zee naar Turkije kunnen varen. Toch blijven de voedselprijzen hoog, gaat een steeds groter deel van het besteedbare inkomen van mensen op aan eten en dreigt in arme landen een voedselcrisis.