Na 1994 kreeg in Zuid-Afrika het communistische ANC de alleenheerschappij. De 17 anti-zwarte rassenwetten werden vervangen door 125 anti-blanke. Het aantal martelingen op politiebureaus ging van twee naar ruim tweehonderd per jaar. Links protesteert hier niet tegen, want apartheid is passé. Op de foto Johannesburg. beeld AFP, Wikus de Wet