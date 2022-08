Alibaba voelt Chinese lockdowns en Europese btw-regels

De ooit stormachtige groei van het Chinese webwinkel- en techconcern Alibaba is in het afgelopen kwartaal tot stilstand gekomen. Op de thuismarkt kampte het bedrijf met de gevolgen van de strenge coronalockdowns in veel steden, die de aanvoer van goederen in de war schopten en consumenten voorzichtiger maakten. In Europa bestelden bovendien minder klanten iets via dochterbedrijf AliExpress, nu ook over pakketjes onder de 22 euro van buiten de Europese Unie btw moet worden betaald.