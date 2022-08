Aandacht bij cijfers Just Eat Takeaway voor inflatie en Grubhub

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway komt woensdag met resultaten over het eerste halfjaar. Na een enorme groei tijdens de coronapandemie heeft het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl het nu moeilijker. De vraag is in hoeverre de onderneming erin slaagt nog groter te worden en de resultaten te verbeteren, nu veel mensen door de hoge inflatie meer op hun uitgaven letten. Daar komt bij dat er veel druk is om de Amerikaanse dochter Grubhub te verkopen. Mogelijk kan het bedrijf daarover nu meer zeggen.