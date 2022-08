In diplomatiek opzicht wordt het weer een drukke week in het Midden-Oosten. Tim Lenderking, de speciale gezant van de Verenigde Staten voor Jemen, bezoekt begin augustus Saudi-Arabië en Jordanië. Hij zal zich sterk maken voor het verlengen van de wapenstilstand die sinds april dit jaar in Jemen van kracht is. Dit bestand eindigt dinsdag.