De stikstofproblematiek als cultuurcrisis

Over de stikstofmaatregelen van de overheid en de daarop volgende boerenprotesten is veel geschreven. In deze column wil ik, noodzakelijkerwijs grofmazig, proberen wat bredere achtergronden te schetsen die vaak niet aan bod komen. Vooropgesteld, het overheidsbeleid is in allerlei opzichten laakbaar geweest. Dat het beruchte kaartje over de beoogde reductie in stikstofuitstoot bij boeren grote onrust en boosheid opriep, is te begrijpen. Maar het is goed te zien dat dit conflict uiting is van een veel diepere en bredere crisis, of beter, crises.