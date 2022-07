Aanhangers van de invloedrijke sjiitische leider Moqtada al-Sadr hebben zaterdagochtend in de Iraakse hoofdstad Bagdad het parlement bezet. Ze zeggen tegen de corruptie in regeringskringen te protesteren. Ook zijn ze woedend omdat er tien maanden na de parlementsverkiezingen nog altijd geen regering is en de onderhandelingen over de benoeming van een nieuwe minister-president niet opschieten.