Shell boekt nettowinst van 18 miljard in tweede kwartaal

Olie- en gasconcern Shell heeft in het tweede kwartaal opnieuw uitstekende zaken gedaan dankzij de hoge energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Het Britse bedrijf boekte een nettowinst van 18 miljard dollar, omgerekend 17,6 miljard euro. Dat is meer dan twee keer zoveel als in de eerste drie maanden van dit jaar toen de winst uitkwam op 7,1 miljard dollar. Shell kondigde daarnaast aan in het derde kwartaal voor 6 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen.