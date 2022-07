EU-landen onderhandelen over uitzonderingen op gasbesparingsplan

Minister Rob Jetten wil dat het aantal uitzonderingen op maatregelen om de komende maanden te besparen op het gasverbruik in de EU beperkt blijft. Een aantal landen, waaronder Spanje, Griekenland en Polen, heeft bezwaren tegen het voorstel van de Europese Commissie om 15 procent gas minder te verbruiken tussen augustus en eind maart en eist uitzonderingen. „Daar onderhandelen we vandaag nog over, maar de inzet van Nederland is dat we het aantal uitzonderingen beperkt houden”, aldus Jetten.