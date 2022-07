WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft de apenpokken uitgeroepen tot „een internationaal gevaar voor de volksgezondheid”. Die status is het hoogste waarschuwingsniveau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. De recente uitbraak van het apenpokkenvirus buiten de streken waar het normaal in Afrika voorkomt, is volgens de WHO nu een internationaal risico.