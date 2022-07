De prijs van tarwe is vrijdag flink gedaald op de belangrijkste markten ervoor in de Verenigde Staten en Europa. De tarweprijs daalde tot een niveau dat voor het laatst werd waargenomen voor de Russische invasie in Oekraïne. De daling volgt op het akkoord dat Oekraïne en Rusland eerder op vrijdag sloten, waarmee zij de uitvoer van graan vanuit Oekraïense havens via de Zwarte Zee ondanks hun oorlog garanderen.