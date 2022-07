In nog geen 30 procent van de gemeentelijke coalitieakkoorden wordt dementie als onderwerp van aandacht genoemd. Dat constateert Alzheimer Nederland. De stichting is daar ongerust over, net als over de volgens haar te geringe aandacht voor dagactiviteiten voor mensen met dementie. Daarover wordt volgens de club maar in 10 procent van de akkoorden gesproken.