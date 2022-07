De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) denkt dat de oorlog in Oekraïne leidt tot een „groeispurt van het internationaal recht”. Volgens Karim Khan is de internationale gemeenschap door de oorlog „wakkergeschud”, zo zei hij op de Ukraine Accountability Conference in Den Haag. De conferentie is georganiseerd door het ICC, samen met de Europese Commissie en de Nederlandse overheid.