Column: Een minder aantrekkelijk verhaal

Het was maar een klein berichtje in een linkerbovenhoek van deze krant, maar het loog er niet om: klimaatwetenschappers lieten weten dat het niet gaat lukken om de opwarming van de aarde onder de kritieke grens van twee graden te houden. Nu is die grens natuurlijk niet voor niets kritiek. Het verbaasde me daarom een beetje dat dit niet het gesprek van de dag werd. Dat mensen niet ontdaan rondliepen en elkaar verslagen het slechte nieuws toefluisterden, zoals de Hagenaren dat deden in de tijd van Louis Couperus: „Eline Vere is dood.” Dat er geen protesten georganiseerd werden. Tegelijk verbaasde het me helemaal niet, want wij mensen houden niet van ingewikkelde problemen. En al helemaal niet van complexe problemen. Daar kijken we liever van weg.