Grote techbedrijven werden dinsdag hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. De vijf waardevolste ondernemingen, Apple, Microsoft, Google-moeder Alphabet, Amazon en Tesla stegen tot 4,4 procent. Daarmee trokken ze de Nasdaq na een minder start ruimschoots in de plus. Ook de brede S&P 500 eindigde in het groen, maar de Dow-Jonesindex verloor, mede vanwege angst voor recessie die de beurzen in hun greep hield.