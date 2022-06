Ds. Axel Bargheer verliet in 2008 zijn gemeente in Duitsland om de gereformeerde kerk in Kopenhagen te gaan dienen. Zijn ”Reformert Kirke” behoort tot de Gereformeerde Synode van Denemarken. In gesprek over zijn missie als predikant, het kerkelijk landschap van Denemarken en de kerkelijke betrokkenheid van de Denen.