Dat het dagboek van zijn dochter Anne zo breed zou worden verspreid, had Otto Frank nooit kunnen bedenken. Toen ”Het Achterhuis” in Nederland op de markt kwam –deze zaterdag precies 75 jaar geleden– verscheen het in een beperkte oplage van zo’n drieduizend exemplaren. Inmiddels is het boek vertaald in meer dan zeventig talen.