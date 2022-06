Beleggers die misleid waren in aanloop naar het omvallen van Fortis in 2008, krijgen eindelijk het laatste deel van hun vergoeding. Eigenlijk was er vier jaar geleden al een schikking tussen de Belgische verzekeraar Ageas, oftewel de erfgenaam van Fortis, en claimorganisaties. Maar het regelen van de compensatie liep daarna vertraging op omdat er veel meer schademeldingen binnenkwamen dan voorzien.