Europese landen moeten oppassen dat ze, in hun pogingen om minder afhankelijk te worden van Russisch gas, niet te veel terugvallen op vervuilendere fossiele brandstoffen. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft dat gezegd in een interview met de Britse zakenkrant de Financial Times. Landen moeten het bereiken van hun vergroeningsdoelen niet uit het oog verliezen.