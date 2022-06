De negentien ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) bevelen de toetreding van Kroatië tot de eurozone per 1 januari aan. „Ik ben heel blij te kunnen aankondigen dat we het eens zijn dat Kroatië aan alle voorwaarden voldoet om de euro te kunnen invoeren”, zei Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe in Luxemburg. Het Balkanland wordt dan het twintigste euroland en schaft in 2023 de huidige nationale munt, de kuna, af.