Een man met een tatoeage in zijn gezicht heeft maandagavond in de trein van Amsterdam Centraal naar Alkmaar een jonge vrouw aangerand. De man kwam in de verder lege coupé tegen de 19-jarige vrouw aanzitten. Zij werd 40 minuten lang betast, aangerand en kon geen alarm slaan. In Alkmaar kon ze de trein verlaten en hulp vragen, aldus de politie.