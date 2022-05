Het uitgelekte conceptvonnis van het Amerikaanse hooggerechtshof heeft de prolifebeweging in de VS en daarbuiten voorzichtig hoop gegeven. Met spanning wordt uitgekeken naar het definitieve besluit. Zal het inderdaad zo zijn dat het hof het recht op abortus schrapt? Dat zou een belangrijke overwinning zijn in de strijd voor de bescherming van het ongeboren leven.