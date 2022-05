Doordeweeks trouwen in een gemeentehuis is in 2022 na twee jaren van corona gemiddeld 10,1 procent duurder geworden dan in 2019. Het duurste trouw je van maandag tot en met donderdag met een uitgebreide toespraak van een ambtenaar in Utrecht voor 829 euro. Het goedkoopste is het Zeeuwse Noord-Beveland voor 155 euro, meldt trouwsite The Perfect Wedding die begin dit jaar de balans opmaakte onder alle 345 Nederlandse gemeenten.