Bij een pluimveebedrijf in het Gelderse Lunteren is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 50.000 legkippen worden geruimd om verspreiding te voorkomen, zo meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag. Nog geen week geleden werden ook al meerdere bedrijven in de buurt geruimd, toen ging het om de zevende besmetting in deze regio in twee weken tijd.