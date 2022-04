Het was stil in de Utrechtse kerktorens tijdens de Tweede Wereldoorlog. De klokken zwegen veelal, andere waren in beslag genomen door de bezetter. Door slim opereren wist een aantal Utrechtenaren de schade te beperken en klokken te redden, zo laat Wouter Iseger zien in zijn boek ”Stille torens. De klokkenverordening in Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog”.