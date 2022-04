Het herstel van de wereldeconomie uit de coronacrisis loopt door de oorlog in Oekraïne averij op. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn economische voorspellingen flink naar beneden bijgesteld. De grootste klappen vallen in Oekraïne zelf en in Rusland. Ook in Nederland pakt de verwachte groei lager uit, denken deskundigen van de VN-organisatie.