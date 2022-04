Alie de Jong–van de Breevaart (76) uit Hendrik-Ido-Ambacht is de spil in de familie. „Wanneer iemand haar nodig heeft, is ze er”, zegt dochter Ria Vos–de Jong (46) eveneens uit Hendrik-Ido-Ambacht. „Dit bloemetje geef ik mijn moeder ook namens mijn vier broers en vijf zussen.”