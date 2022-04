Justitie Moskou onderzoekt ‘nepnieuws’ uit Boetsja

Het Russisch Onderzoekscomité is een procedure gestart wegens de verspreiding van wat het noemt „vermoedelijk valse berichten” over moorden op burgers in het Oekraïense stadje Boetsja. De chef van deze dienst, Alexander Bastrikin, heeft justitie opgedragen de „provocatie van de kant van Oekraïne” strafrechtelijk te beoordelen, liet hij via het mediakanaal Telegram weten. Moskou bestrijdt dat zijn militairen burgers hebben gedood in Boetsja en de lijken op straat hebben achtergelaten.