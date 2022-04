Door de recente oorlogssituatie in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom richting het Westen op gang gekomen. Vaak vindt de eerste opvang van vluchtelingen plaats in sporthallen. Hier wordt medische en psychische hulp geboden aan deze veelal getraumatiseerde mensen. GGD’en zijn intensief betrokken bij de inrichting van de opvanglocaties.