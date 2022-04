Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus waren vrijdag de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index, die wat herstelde na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers waren voorzichtig optimistisch in afwachting van het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Een sterke banengroei in de VS zou echter kunnen leiden tot snellere renteverhogingen door de Federal Reserve.