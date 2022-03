Luchtvaartsector kritisch op verhogen luchtvaarttaks

Het verhogen van de vliegtaks van 8 euro naar 24 euro per vlucht, zoals het kabinet wil, zal niet zorgen voor een beter milieu. Die conclusie trekken verschillende partijen in de luchtvaart in een reactie op de uitwerking van de Nederlandse plannen om een beroep te doen op Europese miljarden uit het herstel- en veerkrachtfonds. In ruil voor geld uit dat fonds moeten landen hervormingen doorvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat.