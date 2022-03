Berichtenapp Telegram heeft flink aan populariteit gewonnen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Op de dienst zijn veel berichten over de oorlog te vinden. Sinds begin dit jaar is de berichtendienst meer dan 150 miljoen keer gedownload, meldt Telegram in dagelijkse cijfers. Rusland heeft de toegang tot Facebook, Instagram en Twitter geblokkeerd, waardoor de Russen weinig toegang meer hebben tot sociale media.