Hou het leuk, en speel met kleine bedragen. Komt best sympathiek over, zo’n reclame voor onlinegokken. Ga niet met geld smijten, weet wat je doet, op problemen zit niemand te wachten. Een gokje wagen, heet het dan. Zo’n verkleinwoord is al reden om meer dan alert te raken. Gokken is nooit onschuldig.