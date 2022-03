De afgelopen twee weken hebben ruim 11.000 Nederlanders zich aangemeld als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland vanwege de oorlog in Oekraïne. De meeste aanmeldingen komen via het platform Nederlandvoorvluchtelingen.nl, waar Nederlanders kunnen zien wat zij kunnen betekenen voor Oekraïense en andere vluchtelingen in Nederland.