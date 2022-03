Veel oppervlaktewateren zijn ernstig vervuild met restanten van geneesmiddelen, zo blijkt uit onderzoek naar 258 rivieren in ruim 100 landen. De hoogste concentraties medicijnresten komen voor in wateren in Afrika, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. In Europa staat Spanje aan top. De schoonste rivieren bevinden zich in Noorwegen en het Amazonegebied.