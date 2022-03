Man die vriendin doodde en met lichaam rondreed vol onbegrip

Het is nog onduidelijk hoe een 43-jarige man uit Almelo, die zijn vriendin heeft gedood en vervolgens urenlang met het lichaam van het slachtoffer in de kofferbak van zijn auto heeft rondgereden, tot zijn daden is gekomen. Dit bleek vrijdag bij een voorbereidende zitting in de zaak bij de rechtbank in Almelo. De zaak wordt op 20 mei inhoudelijk behandeld. Dan moet blijken of de onderzoeken door een psychiater en een psycholoog daar wel een verklaring voor bieden.