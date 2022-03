Rusland stopt de activiteiten van mediagigant Meta Platforms, moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, als het toestaat dat wordt opgeroepen de president van Rusland of andere bestuurders en militairen te doden. Het Openbaar Ministerie in Moskou is een onderzoek begonnen naar het aanzetten tot het vermoorden van Russen en spreekt van terroristische activiteiten.