Acties in metaalsector harder, eerste 48 uursstaking in Friesland

De acties in de metaalsector verharden in een poging tot betere cao-afspraken te komen, waaronder een hoger loon en een zwareberoepenregeling. Leden van vakbonden FNV, CNV en De Unie kondigden de eerste 48 uursstaking aan in Friesland. Bij bedrijven in en om Leeuwarden en Heerenveen leggen werknemers vanaf maandag het werk twee dagen neer. De cao bestrijkt technische installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en de goud- en zilvernijverheid.