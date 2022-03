Scholz en Macron roepen Poetin op wapens te laten zwijgen

De leiders van Duitsland en Frankrijk hebben de Russische president opgeroepen tot een onmiddellijk-staat-het-vuren in Oekraïne. Bondskanselier Olaf Scholz en president Emmanuel Macron maakten Vladimir Poetin in een videogesprek nog eens duidelijk dat een oplossing voor het conflict moet komen van onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Die hebben tot nu toe niets opgeleverd, bleek donderdag opnieuw na een gesprek tussen de buitenlandministers van beide landen in Turkije.