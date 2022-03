Ook stevige winsten op Wall Street, olieprijzen dalen hard

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met stevige winsten gesloten. De graadmeters volgden daarbij het voorbeeld van de winsten op de Europese beurzen eerder op de dag. Met name koopjesjagers leken hun slag te slaan. Tijdens de sessie zakte de olieprijzen hard weg, nadat deze als gevolg van de oorlog in Oekraïne de voorbije weken juist hard opliepen. Zo was een vat Amerikaanse olie bij de slotbel nu dik 10 procent goedkoper.