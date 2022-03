Op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam is begonnen met het opspuiten van 55 hectare nieuw land. Het is voor bedrijven die hernieuwbare brandstoffen en chemische producten maken uit reststoffen. Door dit soort bedrijven bij elkaar te vestigen kunnen ze gebruikmaken van dezelfde infrastructuur, zoals buisleidingen, meldt het Rotterdams Havenbedrijf.