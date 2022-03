Geef ons heden ons dagelijks brood. Aan de vooravond van biddag zullen deze woorden vast vaker worden gepreveld. Of met meer nadruk dan voorheen worden uitgesproken. Vanwege de verschrikkingen in Oekraïne. Waardoor ook Nederlanders zich kwetsbaar voelen en ervan doordrongen zijn dat vanzelfsprekendheden even geen recht van bestaan hebben.